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May Mobility выйдет на Nasdaq через сделку SPAC стоимостью $1,4 млрд

May Mobility выйдет на Nasdaq через сделку SPAC стоимостью $1,4 млрд

Американская компания May Mobility, занимающаяся технологиями автономного общественного транспорта и роботакси, договорилась о выходе на биржу Nasdaq через объединение со SPAC-компанией.

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