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Очередникам с низким доходом оплатят часть аренды жилья в Казахстане

Очередникам с низким доходом оплатят часть аренды жилья в Казахстане

На онлайн-заседании правительства рассказали о разрабатываемом в Казахстане механизме погашения государством части арендной платы для казахстанцев, которые стоят в очереди на жилье и в это время проживают в частных домах, передает корреспондент NUR.

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