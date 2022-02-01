Очередникам с низким доходом оплатят часть аренды жилья в Казахстане

На онлайн-заседании правительства рассказали о разрабатываемом в Казахстане механизме погашения государством части арендной платы для казахстанцев, которые стоят в очереди на жилье и в это время проживают в частных домах, передает корреспондент NUR.
На онлайн-заседании правительства рассказали о разрабатываемом в Казахстане механизме погашения государством части арендной платы для казахстанцев, которые стоят в очереди на жилье и в это время проживают в частных домах, передает корреспондент NUR.
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