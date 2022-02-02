Парламент Республики Сербской решил снять блокаду учреждений Боснии

На внеочередном специальном заседании Национальной ассамблеи Республики Сербской (НАРС) были приняты выводы относительно политической и экономической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) из 12 пунктов, 1 февраля сообщает информагентство N1.
На внеочередном специальном заседании Национальной ассамблеи Республики Сербской (НАРС) были приняты выводы относительно политической и экономической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) из 12 пунктов, 1 февраля сообщает информагентство N1.
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