Что такое коридор без окон? В учебных заведениях Горловки (ДНР) это простейшие укрытие. Реалии, в которых живёт прифронтовой город.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Что такое коридор без окон? В учебных заведениях Горловки (ДНР) это простейшие укрытие. Реалии, в которых живёт прифронтовой город.
Свежие комментарии