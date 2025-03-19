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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Гренады о матче с Россией: «Рады, что сыграем с командой такого уровня. У нас смесь любителей и профессионалов»

Игра пройдет сегодня в Москве. — Исторический момент для команды и народа Гренады. Рады, что будем играть с командой такого уровня.

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