В Совфеде резко ответили на слова Байдена Путину о горящей тундре

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на критику американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина на саммите по климату в Глазго: «Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая.
Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на критику американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина на саммите по климату в Глазго: «Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая.
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