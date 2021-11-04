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В Совфеде резко ответили на слова Байдена Путину о горящей тундре

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на критику американского лидера Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина на саммите по климату в Глазго: «Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая.

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