ТОС-2 выжигает позиции ВСУ в Волчанске

/mediafiles/2024/05/TOS-2-Volchansk.mp4 Пуски боеприпасов ТОС-2 и поражение позиций ВСУ в Волчанске (с) Кадры Минобороны России Новейшие российские тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» из состава группировки войск «Север» выжигают позиции противника в районе города Волчанск.
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