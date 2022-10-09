РИА Новый день

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Американские СМИ назвали организаторов подрыва Крымского моста

Американские СМИ назвали организаторов подрыва Крымского моста

Киевский режим стоит за подрывом Крымского моста, пишет американская газета The New-York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется ввиду запрета правительства Украины публично обсуждать тему взрыва.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх