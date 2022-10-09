Американские СМИ назвали организаторов подрыва Крымского моста

Киевский режим стоит за подрывом Крымского моста, пишет американская газета The New-York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется ввиду запрета правительства Украины публично обсуждать тему взрыва.
Киевский режим стоит за подрывом Крымского моста, пишет американская газета The New-York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, имя которого не называется ввиду запрета правительства Украины публично обсуждать тему взрыва.
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