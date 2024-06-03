Вышедшая за молодого Буланова заявила, что споет на предстоящей свадьбе своего мужа: «По цене договоримся»

Татьяна Буланова оказалась очень продуманной женщиной! Когда-то она жила в браке с Радимовым и была готова сделать для него все, но после того, как мужчина разрушил мечты женщины о счастье, решила, что просто так раздарить свою энергию никому не будет.
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