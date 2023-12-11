Йовица Арсич: «Минск» проигрывает только в концовках»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Минском». «Тот факт, что у команды нет ни одной победы и они занимают последнюю строчку турнирной таблицы Единой лиги ВТБ – не показатель того, что мы должны расслабиться и нас ждет легкая игра.