Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...В Тольятти прошли...
  • vladstamp
    Пора наверно брать биты и колпашить этих новых русских!!!«Я прихожу, а у н...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...«Я прихожу, а у н...

«Уберите, пожалуйста»: Путин намекнул на судьбу Зеленского и Украины

«Уберите, пожалуйста»: Путин намекнул на судьбу Зеленского и Украины

БлокнотРУ Отправить Украину под временное управление ООН предложил российский президент Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
просто прекрасный вариант ! пройдут выборы и может придут вполне адекватные люди во власть Украины!
Ответить
1 д.
наверх