США контролируют ситуацию. Ряд стран ведут переговоры с Трампом о таможенной политике

США уже начали взимать 10% пошлины, введённые главой Белого дома Дональдом Трампом, с импорта из нескольких стран, а на следующей неделе начнут взимать более высокие пошлины с товаров 57 торговых партнёров.
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