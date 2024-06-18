Генпрокурор России прибыл в Петербург для встреч с руководителями прокурорских служб стран БРИКС

Они пройдут сегодня и завтра Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Петербург для участия в шестой встрече руководителей прокурорских служб стран-участниц БРИКС, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры России.
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