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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сибири» по ОФП о стажировках в НХЛ: «Осознал, что в КХЛ очень хорошие условия. В Америке практически нигде нет таких больших тренажерных залов»

– Сейчас у вас остались возможности проходить стажировки в Северной Америке? – Такие возможности пока не получается найти.

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