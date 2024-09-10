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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Графический ускоритель Xclipse 950 на базе Exynos 2500 протестировали в бенчмарке и ср...

Графический ускоритель Xclipse 950 на базе Exynos 2500 протестировали в бенчмарке и ср...

Графический ускоритель Xclipse 950 на базе Exynos 2500 протестировали в бенчмарке и сравнили с предыдущим поколениемНовый мобильный десятиядерный чипсет Exynos 2500 (s5e9955) протестировали в бенчмарке Basemark, проверив производительность графики (GPU).

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