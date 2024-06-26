Все про это забывают: какие ошибки совершают родители в отпуске с ребенком

Иногда семейный отпуск с детьми превращается в настоящее испытание. Вместо активного времяпрепровождения родителям, не уследившим разок за своим чадом, приходится лечить его от инфекций ЖКТ, ожогов и других недугов.
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