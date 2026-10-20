Президент США Дональд Трамп свернул международное доминирование своей страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил признанный в РФ экстремистом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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