Молчание или реакция: ООН о нападении ВСУ на автобус с детьми

ЖЕНЕВА, 4 февраля, ФедералПресс. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека готово включить информацию об атаке украинского беспилотника на автобус с детьми в свой отчет, если факт нападения получит подтверждение.
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