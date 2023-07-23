Эксперимент Розенхана: как попасть в сумасшедший дом?

ВА

Владимир Акулов

Интересна карикатура , когда заяц - психиатр ставит льву диагноз *мания величия*... Мол , лев *заболел* головкой и считает себя царем зверей... Но лев ведь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в реальности царь зверей! То есть в данной карикатуре сам психиатр не находится в реальности... Точно так же , как если бы к психиатру в кабинет зашел Наполеон в треугольной шляпе с *манией величия* ...Психиатр сразу бы начал выписывать Наполеону какие -то таблетки от головы... Но вдруг за этим Наполеоном в кабинет к врачу ввалилась бы ... НАСТОЯЩАЯ 150 тысячная армия ! И Наполеон оказался бы настоящий... Любой бред может оказаться реальностью и *нормой* , если этот бред поддерживают ДРУГИЕ люди и АРМИЯ... Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2016 Свидетельство о публикации 216071000086