Эксперимент Розенхана: как попасть в сумасшедший дом?

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Комментарии
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Владимир Акулов
Интересна карикатура , когда заяц - психиатр ставит льву диагноз *мания величия*... Мол , лев *заболел* головкой и считает себя царем зверей... Но лев ведь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в реальности царь зверей! То есть в данной карикатуре сам психиатр не находится в реальности... Точно так же , как если бы к психиатру в кабинет зашел Наполеон в треугольной шляпе с *манией величия* ...Психиатр сразу бы начал выписывать Наполеону какие -то таблетки от головы... Но вдруг за этим Наполеоном в кабинет к врачу ввалилась бы ... НАСТОЯЩАЯ 150 тысячная армия ! И Наполеон оказался бы настоящий... Любой бред может оказаться реальностью и *нормой* , если этот бред поддерживают ДРУГИЕ люди и АРМИЯ...  Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2016 Свидетельство о публикации 216071000086
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