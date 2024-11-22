В Ненецком автономном округе сотрудниками полиции пресечена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с ГУНК МВД России и при силовой поддержке ОМОН «Зубр» Росгвардии пресечена преступная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.
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