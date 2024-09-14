"От него ждал фронт, ждала страна, ждал народ": Белоусов повторил подвиг Кутузова, дав фронту надежду

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Царьград

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Комментарии
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Роман
В штрафбат негодяя!!!
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Вот имен поэтому мы не выигрываем войну , потому что в армии на местах сидят командиры предатели!!! Народ ждет и надеется, что с ними разберутся соответствующие органы !!!
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А по ТВ показывают, что все прекрасно… , а участники СВО другое, послушаешь , рыдать хочется. В метро с мужчиной, инвалидом разговорилась, слезы так и делись и у него и у меня.
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2 час.

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