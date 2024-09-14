"От него ждал фронт, ждала страна, ждал народ": Белоусов повторил подвиг Кутузова, дав фронту надежду

Вот имен поэтому мы не выигрываем войну , потому что в армии на местах сидят командиры предатели!!! Народ ждет и надеется, что с ними разберутся соответствующие органы !!!

РМ

Раиса Мелькумова

А по ТВ показывают, что все прекрасно… , а участники СВО другое, послушаешь , рыдать хочется. В метро с мужчиной, инвалидом разговорилась, слезы так и делись и у него и у меня.