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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Н Б
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

На платформе появятся «умные» сервисы с использованием технологий ИИ В Москве работает «Московская электронная школа», с помощью которой школьники и их родители могут получать максимально полную информацию об обучении и внешкольных занятиях.

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