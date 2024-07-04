Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 470 подписчиков

В Роспотребнадзоре проверили воздух в Берёзовском после страшного пожара

В Роспотребнадзоре проверили воздух в Берёзовском после страшного пожара

Эксперты обследовали ближайшие к месту возгорания жилые кварталыО качестве воздуха в городе Берёзовском Свердловской области после пожара, который вспыхнул 3 июля на складе ГСМ, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх