«Не жалей ты её! — сказала соседка. —Она сама виновата, что сын ее ненавидит!»— …На вид ей за семьдесят, такая приятная воспитанная женщина, всегда дверь подержит, ребенку улыбнется, скажет что-нибудь приятное, — рассказывает про свою соседку по лестничной клетке Дарья.
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