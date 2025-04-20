«Не жалей ты её! — сказала соседка. —Она сама виновата, что сын ее ненавидит!»— …На вид ей за семьдесят, такая приятная воспитанная женщина, всегда дверь подержит, ребенку улыбнется, скажет что-нибудь приятное, — рассказывает про свою соседку по лестничной клетке Дарья.