22 фото, которые будто специально сняли так, чтобы сломать мозг

Вероятно, вы давно убедились, что доверять собственным глазам стоит не всегда, ведь иногда случаются ситуации из серии «Оказалось — показалось…» Необычные ракурсы, выбранные случайно или нарочно, способны исказить перспективу, сломать мозг и ввести в заблуждение.
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