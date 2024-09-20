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Мы соседи по планете

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22 фото, которые будто специально сняли так, чтобы сломать мозг

22 фото, которые будто специально сняли так, чтобы сломать мозг

Вероятно, вы давно убедились, что доверять собственным глазам стоит не всегда, ведь иногда случаются ситуации из серии «Оказалось — показалось…» Необычные ракурсы, выбранные случайно или нарочно, способны исказить перспективу, сломать мозг и ввести в заблуждение.

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