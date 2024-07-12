Приморцам рассказали, что делать при встрече с тигром

Необычную встречу с тигром зафиксировали на видео очевидцы в Тернейском районе Приморского края. Специалисты отмечают, что поведение людей в этой ситуации заслуживает похвалы – они вели себя спокойно, без лишнего шума и суеты.
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