Алена Косторная и Георгий Куница ждут пополнение в семье

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница скоро станут родителями. Пара, победившая на чемпионате России 2023 года в парном катании и объявившая перерыв на два сезона, поделилась радостной новостью через Telegram.
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