"Сидите по домам": опасного хищника заметили напротив пятиэтажек в Приморье – видео

В Шкотовском районе недалеко от села Романовка жители Приморья засняли на видео взрослого тигра, который прогуливался недалеко от дороги.
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