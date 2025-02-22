Зачем мусульмане используют молитвенный коврик для намаза

Для каждого мусульманина молитвенный коврик — обязательный элемент при совершении намаза. В мечетях полы застелены большими коврами, в домах правоверных также могут быть ковры разного типа и размера, но индивидуальный молитвенный коврик при обращении к Аллаху будет присутствовать непременно.
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