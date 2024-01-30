Германия подняла свои истребители из‑за российского Ил‑20М над островом Рюген

РИАМО - 31 янв. Германия подняла в воздух свои истребители, когда в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген был замечен российский военный самолет Ил-20М, пишет РИА Новости со ссылкой на ВВС ФРГ.
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