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Ландро раскритиковал Гендузи: «С ним невыносимо работать»

Бывший главный тренер «Лорьяна» Микаэль Ландро резко высказался о полузащитнике «Фенербахче» Маттео Гендузи, который провоцировал фанатов «Лиона» после победы в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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