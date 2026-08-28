Ландро раскритиковал Гендузи: «С ним невыносимо работать»

Бывший главный тренер «Лорьяна» Микаэль Ландро резко высказался о полузащитнике «Фенербахче» Маттео Гендузи, который провоцировал фанатов «Лиона» после победы в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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