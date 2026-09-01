В ЦБ сравнили экономику России с верблюдом

Устойчивость и выживаемость в самых экстремальных условиях роднит экономику России с верблюдом. Такое заявление сделал советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме 1 сентября.
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