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ИА Регнум

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В ЦБ сравнили экономику России с верблюдом

Устойчивость и выживаемость в самых экстремальных условиях роднит экономику России с верблюдом. Такое заявление сделал советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме 1 сентября.

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