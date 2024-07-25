В очереди на Крымском мосту стоят почти 700 автомобилей

В очередях на Крымском мосту стоят 665 автотранспортных средств. Как сообщает канала оперативной информации о ситуации на подходах к Крымскому мосту, со стороны Тамани стоят 210 автомобилей, а со стороны Керчи – 455 машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии