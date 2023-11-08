Многие специалисты считают: разговоры о том, что украинское государство когда-нибудь получит возможность стать частью Евросоюза, являются всего лишь «морковкой», которую повесили перед носом киевского режима, чтобы беспрепятственно им управлять.
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