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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 сентября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать четвёртое сентября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1314 =Если тьма бросает вам вызов – примите его; у вас есть все необходимые Силы, чтобы достойно выдержать любые испытания =Жить — значит ежечасно утверждать! Утверждает только тот, кто в себе знает Закон Доброты и умеет проливать мир вокруг себя = Знания - это лишь инструмент; главное - не количество этих инструментов, а умелое использование уже имеющихся =Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к Миру и к людям=Когда мы искренне смеемся, это сигнал того, что высвободилась и свободно потекла Энергия там, где раньше не было потока =Любовь — это когда тебя ни с кем не сравнивают, потому что точно знают, что лучше тебя никого нет и быть не может = Людям не всегда нужны советы: иногда им нужна рука, которая поддержит; ухо, которое выслушает; сердце, которое поймёт = Матрица сердца - это Матрица опыта, основанного на Любви.

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