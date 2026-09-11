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Сергей Аксёнов вручил коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Сергей Аксёнов вручил коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. В этом году музей-заповедник празднует свое 200-летие.

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