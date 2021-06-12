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Бельгия — Россия 12.06.2021, Евро-2020: результаты матча

Бельгия – Россия 3:0 (2:0, 1:0) Дата проведения 12 июня, 22:00, «Газпром Арена», Санкт-Петербург Судья — Матео Лаос Голы: 1:0 – 10’ Лукаку, 2:0 – 34’ Менье, 3:0 – 88’ Лукаку.

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