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Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»

Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»

Эта сделка может стать самой большой в истории футбола. Впрочем, в этой истории все еще много белых пятенГлавный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за английский клуб «Манчестер Юнайтед» 6,7 млрд долларов, пишет The Daily Star.

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