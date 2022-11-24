Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»

Эта сделка может стать самой большой в истории футбола. Впрочем, в этой истории все еще много белых пятенГлавный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за английский клуб «Манчестер Юнайтед» 6,7 млрд долларов, пишет The Daily Star.
Эта сделка может стать самой большой в истории футбола. Впрочем, в этой истории все еще много белых пятенГлавный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за английский клуб «Манчестер Юнайтед» 6,7 млрд долларов, пишет The Daily Star.
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