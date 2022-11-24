Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»

Эта сделка может стать самой большой в истории футбола. Впрочем, в этой истории все еще много белых пятенГлавный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за английский клуб «Манчестер Юнайтед» 6,7 млрд долларов, пишет The Daily Star.