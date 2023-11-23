Эксперты АТОР поделились лайфхаком, как сэкономить на отдыхе в Эмиратах

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) порекомендовали россиянам, которые собираются отпраздновать новогодние каникулы в ОАЭ, выбирать городские отели вместо пляжных, чтобы сэкономить на бюджете отпуска, — сообщает Агентство Бизнес Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии