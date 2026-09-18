Lexus GX 2027: цены кусают сильнее, а гибрида всё нет — зато добавили комфорта!

Друзья, Lexus снова напомнил о себе, представив GX 2027 модельного года для американского рынка. И знаете, эмоции смешанные: с одной стороны, ребята добавили приятных фишек, которые делают жизнь в этом брутальном внедорожнике ещё комфортнее.
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