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FiNE NEWS

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Lexus GX 2027: цены кусают сильнее, а гибрида всё нет — зато добавили комфорта!

Друзья, Lexus снова напомнил о себе, представив GX 2027 модельного года для американского рынка. И знаете, эмоции смешанные: с одной стороны, ребята добавили приятных фишек, которые делают жизнь в этом брутальном внедорожнике ещё комфортнее.

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