Суд Южного округа Нью-Йорка отпустил экс-владельца ФК «Открытие» Вадима Беляева

Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США бизнесмена ( после эмиграции Беляев сменил фамилию на Вольфсон — FM ).