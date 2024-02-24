Суд Южного округа Нью-Йорка отпустил экс-владельца ФК «Открытие» Вадима Беляева

Бывший акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев освобожден судом Южного округа Нью-Йорка под подписку о невыезде в пятницу, 23 февраля, рассказал Frank Media знакомый эмигрировавшего в США бизнесмена ( после эмиграции Беляев сменил фамилию на Вольфсон — FM ).
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