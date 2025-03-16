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Поликлинику городской больницы №3 в Барнауле отремонтируют за 90 млн рублей

Поликлинику городской больницы №3 в Барнауле отремонтируют за 90 млн рублей

После открытия прием пациентов будут вести не только терапевты, но и узкопрофильные врачи В Барнауле в здании поликлиники городской больницы № 3, расположенной на улице Матросова, проводятся ремонтные работы.

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