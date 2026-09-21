Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Дмитрий Песков заявил о надежде на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, Россия хочет предпринять еще одну попытку по достижению целей мирным путем.
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