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ДумаТВ

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Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Дмитрий Песков заявил о надежде на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, Россия хочет предпринять еще одну попытку по достижению целей мирным путем.

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