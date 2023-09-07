Заразившаяся ротавирусом после купания в море семилетняя екатеринбурженка скончалась

Маша попала в кому на курорте. Она провела в реанимации в Сочи больше двух недель, врачи боялись транспортировать ее в МосквуВ Сочи вечером 6 сентября умерла 7-летняя екатеринбурженка Маша, за судьбой которой следил с 18 августа весь Екатеринбург.