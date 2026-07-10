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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили ввести совместное налогообложение для супругов

В России предложили ввести совместное налогообложение для супругов

Воспользоваться таким механизмом семьи смогут исключительно по собственному желанию Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил предоставить супругам право на совместное налогообложение доходов физических лиц.

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