Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на новостройки бизнес-класса

Район Богородское стал первым по росту цен на новостройки бизнес-класса В феврале 2025 года столичные новостройки бизнес-класса заметнее всего подорожали в районах Богородское, Печатники и Очаково-Матвеевское Район Богородское возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам роста цен на новостройки бизнес-класса за месяц.