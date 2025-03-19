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Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на новостройки бизнес-класса

Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на новостройки бизнес-класса

Район Богородское стал первым по росту цен на новостройки бизнес-класса В феврале 2025 года столичные новостройки бизнес-класса заметнее всего подорожали в районах Богородское, Печатники и Очаково-Матвеевское Район Богородское возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по темпам роста цен на новостройки бизнес-класса за месяц.

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