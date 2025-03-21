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Царьград

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"Крестопад" продолжается: Пётр Толстой попросил проверить "Конституцию для школьников"

"Крестопад" продолжается: Пётр Толстой попросил проверить "Конституцию для школьников"

С обложки "Конституции для школьников" потёрли православные кресты. В "ошибку дизайнеров" уже никто не верит.

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