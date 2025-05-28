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Боец ВС РФ Фил: дрон после воздействия РЭБ попал в склад боеприпасов ВСУ

Боец ВС РФ Фил: дрон после воздействия РЭБ попал в склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон, подвергшийся воздействию украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поразил склад боеприпасов ВСУ, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил.

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