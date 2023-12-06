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Шарлот после жизни в Армении решил "смыть позор", обратившись к Shaman

Шарлот после жизни в Армении решил "смыть позор", обратившись к Shaman

Шарлот попросил сотрудников правоохранительных органов передать его извинения Екатерине Мизулиной и Ярославу ДроновуРусский музыкант Эдуард Шарлот, как утверждает телеграм-канал "SHOT", попросил передать его извинения главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной и певцу Shaman.

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