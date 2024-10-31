«Ни разу не задумывался о возвращении»: ветераны разработки игр объяснили, п...

«Ни разу не задумывался о возвращении»: ветераны разработки игр объяснили, почему уходят из больших компанийВ последние годы ветераны разработки игр всё чаще уходят из больших компаний, отдавая предпочтение небольшим командам.
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